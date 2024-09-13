الحاج حسن عرض مع ممثلة "الفاو" سبل تعزيز الشراكة في القطاع الزراعي

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – "الفاو" بالإنابة فيرونيكا كواترولا، حيث بحثا في سبل تعزيز الشراكة في القطاع الزراعي ودعم وزارة الزراعة في الاستراتيجية الزراعية المقبلة.

ولفت الحاج حسن، الى أنه "لطالما كانت العلاقات بين الوزارة والفاو مميزة جدا ومبنية على الشراكة من أجل تطوير القطاع وتقديم الأفضل إلى المواطن اللبناني".

وتحدث عن "التعاون المستقبلي المشترك من أجل تطبيق استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام الخمس المقبلة 2025 – 2030، والتي بإمكانها أن تنقل القطاع الزراعي اللبناني نحو المشاركة الأكبر في صناعة الاقتصاد اللبناني الذي يتم بناؤه بمداميك تحمي المستقبل وتنقل البلاد من الرعية تدريجيا باتجاه الإنتاجية".

وشرح "الوضع الزراعي في الجنوب وما تعانيه الثروتين النباتية والحيوانية من تدمير ممنهج خلال الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ 8 تشرين الأول من العام الماضي وحتى يومنا"، داعيا إلى "تضافر جهود كل المنظمات الدولية من أجل استعادة عافية القطاع جنوبا فور وقف العدو عدوانه".

بدورها، أكدت كواترولا "التزام منظمة الفاو في لبنان تحسين الأمن الغذائي وتعزيز سبل العيش للمزارعين اللبنانيين"، مشيرة إلى "أهمية التعاون المستمر بين الجانبين لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في البلد".