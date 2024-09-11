شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع.. 43% يتوقعون فوز هاريس بالمناظرة الرئاسية مقابل 37% لترامب والان نبدء بالتفاصيل

أسوأ معدل بطالة وركود

الدمام - شريف احمد - أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إيه بي سي الإخبارية ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن 43% يتوقعون فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بالمناظرة الرئاسية التي تجمعها بمنافسه مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي رجح فوزه بالمناظرة بنسبة 37%، بينما يرى 18% أنهما سيتعادلان.

بدأت هاريس المناظرة بالحديث عن نفسها، قائلة: أنا ابنة الطبقة المتوسطة، ولدي خطة لرفع المستوى المعيشي لهذه الطبقة، ووسأعمل على تخفيض الضرائب.

وأضافت: ترامب ترك أسوأ معدل بطالة وركود اقتصادي وأسوأ هجوم على ديمقراطيتنا، وسأعتمد على خطة "اقتصاد الفرص" لتحسين معيشة الأمريكيين، وما فعلته إدارتنا هو ترتيب ما تركه ترامب من فوضى.



تركت اقتصادًا قويًا

ورد ترامب بقوله: لم نكن نعاني التضخم في أثناء ولايتي، بل تركت اقتصادًا قويًا، والآن وصلنا إلى أسوأ تضخم في تاريخ بلدنا، وهاريس ليس لديها خطة ولكنها تعتمد على سياسات بايدن.

وأضاف: أديت عملًا رائعًا في أثناء جائحة كورونا، وسلمت اقتصادًا قويًا، ولا أفرض رسومًا على المبيعات، ولكن على البضائع المستوردة.

واتهم ترامب بايدن وهاريس بالسماح بدخول المهاجرين غير القانونيين، وقال: علينا إخراجهم بسرعة.