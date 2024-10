شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة جدري القردة.. الكونغو تتسلم 14 طنًا من الإمدادات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

سلالات جدري القردة

الدمام - شريف احمد - سلّمت منظمة الصحة العالمية، السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 14 طنًا من الإمدادات والمعدات الطبية؛ لدعم الوقاية من عدوى جدري القردة ومكافحتها ورعاية الحالات المصابة كجزء من الاستجابة لاحتواء تفشي جدري القردة المنتشر حاليًا في البلاد.وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن الإمدادات بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية والخيام والعلاجات وغيرها من الإمدادات الطبية، كافية لتغطية الرعاية السريرية لنحو 16 ألفًا و 800 شخص لمدة ثلاثة أشهر.وأشار البيان إلى أن هذه الإمدادات الخاصة بالتصدي لفيروس جدري القردة تعد الأولى من نوعها التي تتلقاها الكونغو الديمقراطية من جانب منظمة الصحة العالمية وتبلغ قيمتها مليون دولار، مؤكدًا أنه سيجرى الإعلان عن عمليات تسليم أخرى مماثلة خلال الأسابيع المقبلة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتشهد الكونغو الديمقراطية تفشي أنواع متعددة من جدري القردة؛ بسبب انتشار سلالات مختلفة من الفيروس، ونتج التفشي الحالي في شرق البلاد عن سلالة جديدة أطلق عليها اسم "كليد آي بي".