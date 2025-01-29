شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الأربعاء 29 يناير: بلاش انفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برج الأسد بين 23 يوليو و22 أغسطس، أصحاب هذا البرج يعشقون دفئ الشمس وحرارتها بحكم أنه برج نارى، مولوده صاحب جاذبية خاصة، قيادى، لديه حكمة فى الحديث يعرف من أين يبدأ وينتهى، إنسان كريم يساعد الآخرين دون مقابل.

برج الأسد فى حظك اليوم 29 يناير

مولود برج الأسد اكتسب صفة الشجاعة من الأسود يملك عزة نفس عالية، إنسان جذاب يحب التجمعات والحفلات والرحلات وكل متع الحياة، يهتم بالعائلة جدًا.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد مديحة كامل، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

انفعالاتك تهدد مستقبلك المهنى، أنت لا تجيد تفهم رؤسائك، واستيعاب تعليماتهم، حاول أن تأخذ بنصائح المحيطين بك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

كتمان مشاعرك لا يظهر مدى تقديرك للحبيب، لا تبخل عليه بإظهار غيرتك، فأنت تؤمن بجنون الحب، لكنك تخشاه.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

التفكير الكثير لن يجلب إليك منفعة، أنت ترهق أعصابك بشكل مبالغ فيه، والصداع سيكون حليفك هذه الفترة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

أن يكون يوماً مليئا بالأحداث والتشبث بالآراء يجعل منه شخصا غير قادر على تحمل المسئولية، ورغم عشقه للجنون، إلا أن خجله يمنعه من التعبير عن مشاعره، فحاول أن تستخدم صراحتك المعتادة.