شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 17 نوفمبر: اكتشف مواهبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج العذراء بأنه قوى الشخصية ولديه حنان زائد وعطاء دون مقابل، كما أنه يمتلك عقل مفكر في أمور حياته وبطريقة مرتبة للغاية.

برج العذراء في حظك اليوم

أصحاب برج العذراء يعشقون النجاح ويسعون إليه، فهو إنسان صبور جداً وطيب، ويقدر معنى تحمل المسئولية، ولكنه لا يثق في الآخرين بسهولة، فهو حريص في التعامل وخاصة مع من يراهم لأول مرة.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

لا تشعر بالراحة فى العمل، فهناك حرب مستمرة بين قلبك وعقلك وأنت ممزق فى الاختيارات بينهما، تريد أن تتخذ قرارات صحيحة. لا يوجد ما تفعله سوى أن تتبع قلبك وتفعل شيئًا لتهدئة عقلك.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

من المهم أن تضع فى إعتبارك دائمًا المصلحة الخاصة بعائلتك اليوم، وتعيد النظر فى أى علاقة أخرى قد تتسبب فى تدهور العلاقة بينك وبين أسرتك التى أهملت كثيرًا فى حقها الفترة الماضية بعد أن انشغلت بالعمل.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

قد تضطر لتحمل إجهاد لا داعى له بسبب بعض القضايا المتعلقة بالعمل، فأنت بحاجة لأن تدرك أنه لا يمكنك أبدًا إرضاء الجميع مهما بذلت من مجهود وتدرك أن جسدك عليك حق وأنك بحاجة إلى بعض تمارين الاسترخاء للتخفيف من الضغط النفسى الذى تعانيه.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

من المحتمل أن تكتشف مصادر جديدة وغير مستغلة لمواهبك، وستدرك أنك لست بحاجة لمساعدة خارجية للتعامل مع المشاكل التى قد تواجهها لأن بإمكانك التعامل بسهولة مع أى مشكلة.