شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الخميس 14 نوفمبر: إنجازات ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يميل برج الثور إلى الفن خاصًة الموسيقى والرسم، يحب الهدوء والأجواء الرومانسية، وفي جدًا لشريكه في العلاقة، ولا يحب الكآبة، يفضل المرح ويحب الضحك.

برج الثور في حظك اليوم 14 نوفمبر

يتمسك برج الثور بآرائه الشخصية، يفضل الراحة في منزله في بعض الوقت، عنيد في الوصول إلى أهدافه، لا يحب الانتقادات، يحب لفت الانتباه نحوه، يحب أن يكون مسموع، لا ييأس من المحاولة حتى يصل إلى أهدافه.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثورعادل إمام، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

اثبت دائمًا للأشخاص التي تنتقدك أنك على قدر عالي من الذكاء، اعرض عليهم إنجازات، وتأكد من نجاحك وأفرح به.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ارسم البسمة على وجه حبيبك وأقرباءك ، تأكد من قوة علاقاتك معاهم، لا تتكاسل عن التعبير لهم بحبك، استثمر طاقتك في تقوية الروابط بينكم.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

أنت مهمل للغاية في الأمور المتعلقة بصحتك، لذلك احترس وتأكد من تناولك طعام صحي، لا تلجأ إلى القهوة والكافيين لتتخلص من الصداع، اشرب الماء والعصائر الصحية، وخذ قسط كافي من النوم.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن تكون حياتهم العمليئة مليئة بالإنجازات الضخمة، وأنهم سيبصرون نجاحهم بعينيهم.