طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر: سيكافئك مديرك

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القاهرة - سامية سيد - يتميز مواليد برج الثور بالصبر والثبات الانفعالى، يسعون لتحقيق أهدافهم من خلال العمل الجاد.

برج الثور فى حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر

يحب مواليد الثور أن يكونوا علاقات مع الأشخاص الذكية التى تساعدهم على التقدم فى حياتهم.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور رامى مالك، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.



رامي مالك

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

اعتمد على طرق التفكير المبتكرة فى عملك لتجذب انتباه مديرك ويكافئك، خطط لسنواتك المقبلة، واستثمر ذكاءك فى تحسين عملك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تسمح لأحد بالتدخل بينك وبين شريك حياتك، وابعد أى طرف ثالث من شأنة إفساد علاقاتك معه، كن حذرا.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

اغتنم الفرصة لتتقرب من عائلتك، واحرص على تناول الوجبات الصحية، وابتعد عن الانفعالات واتخذ من الهدوء وسيلة للتعبير عن ما تريده.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء أن يحظى أصحاب برج الثور بعمل ناجح سيسير على ما يرام، وستقدم فكرة جديدة فى عملك ستكون السبب فى الحصول على مكافأة من مديرك.