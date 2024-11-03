شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 3 نوفمبر: اهدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برج الأسد بين 23 يوليو و22 أغسطس، يعشقون دفء الشمس وحرارتها، لديهم جاذبية خاصة، إنسان قيادى، يحمل بعضا من الحكمة في تصرفاته.

برج الأسد في حظك اليوم الأحد 3 نوفمبر

مولود برج الأسد، شجاع عزيز النفس، يحب الانطلاق والحرية كما أنه إنسان كريم للغاية.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد مديحة كامل، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تكون انفعالاتك هي تهدد مستقبلك المهنى، وهذا يؤدى إلى عدم تفهم رؤسائك لك، ومنك عدم استيعاب تعليماتهم، حاول أن تكون هادئ وتفكر بحكمة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

لكاذا تكتم مشاعرك و مدى تقديرك للحبيب، حاول أن لا تبخل عليه بإظهار غيرتك عليه هذا يسعده، فأنت تؤمن بجنون الحب، لكنك تخشاه.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

التفكير الكثير لن يجلب إليك منفعة، انت ترهق أعصابك بشكل مبالغ فيه، والصداع سيكون حليفك هذه الفترة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يومك مملوء بالأحداث ومنها التشبث بالآراء ما يجعل شخص غير قادر على تحمل المسئولية بشكل الملائم، ورغم عشقك للجنون والحرية، إلا أنك إنسان خجول جدًا.