شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 30 أكتوبر: راقب وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج العذراء يتميزون بالدقة والاهتمام بالتفاصيل، هم أشخاص منطقيون ومحللون، يتمتعون بقدرة عالية على التنظيم والتخطيط، يحبون مساعدة الآخرين والعمل بجد لتحقيق الكمال فى كل ما يقومون به.

برج العذراء فى حظك اليوم 30 أكتوبر

ومواليد برج العذراء يتسمون بالتواضع والبساطة فى حياتهم اليومية.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

أنت بحاجة لتوفير المال بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة، لذا التزم بقواعد العمل لتجنب الخصومات من راتبك، ابتعد عن الكسل واجتهد فى تقديم أفكار جديدة ومبتكرة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حافظ على الحب والاحترام المتبادل بينك وبين شريك حياتك، توقف عن النقد المستمر، وكن متفهماً للسلوكيات والتصرفات المختلفة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

راقب وزنك وابتعد عن تناول الأكلات غير الصحية فى الأوقات المتأخرة، تناول كميات مناسبة من المياه والعصائر، وحافظ على صحتك بالابتعاد عن تيارات الهواء المفاجئة.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء تغيرات فى الوزن، لذا التزم بنظام غذائى صحى خالٍ من الدهون الضارة ومارس الرياضة بانتظام.