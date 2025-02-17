الامارات | الشارقة: بدء إصدار تصاريح تحضير الأطعمة وعرضها للبيع في نهار رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن بدء إصدار التصريح اللازم لمواقع تحضير وبيع الأطعمة خلال ساعات النهار في رمضان (بما في ذلك المواقع بالمراكز التجارية)، وكذلك تصريح عرض الأطعمة أمام المحال قبل موعد الإفطار للمطاعم والكافتيريات ومحال الحلويات ومخابز الرقاق، وذلك في إطار استعدادها لشهر رمضان المبارك.

مجموعة من الاشتراطات

وأوضحت البلدية أن إصدار هذه التصاريح يأتي وفقاً لمجموعة من الاشتراطات، حيث يتطلب تصريح تحضير الأطعمة وعرضها للبيع خلال ساعات النهار في رمضان أن تقدم الأطعمة خارج الموقف ولا يسنح باستقبال الزبائن في صالة تقديم الطعام، ولا يُسمح بتحضير وطهي الأطعمة إلا داخل المطابخ فقط.

وأما تصريح عرض الأطعمة للبيع أمام المحال قبل موعد الإفطار فيتطلب توفير العديد من الاشتراطات تشمل عرض الأطعمة على الرصيف الأمامي للموقع مباشرة (بشرط ألا يكون ترابيًا)، ووضعها في أوانٍ معدنية غير قابلة للصدأ، وعرضها في صندوق زجاجي محكم الإغلاق لا يقل ارتفاعه عن 100 سم، ومزود بباب جرار أو مفصلي، كما يجب أن تغطّى الأطعمة بأوراق ألمونيوم أو بلاستيك شفاف ذي درجة غذائية، مع استخدام مواد تعبئة ذات درجة غذائية كذلك، مع ضرورة حفظ الأطعمة في درجة حرارة مناسبة (غير مبردة أو مجمدة)، وتجهيز الأطعمة المعروضة بالمنشأة حسب النشاط المصرح به.

وأشارت البلدية إلى أنها وفرت عدة قنوات ومراكز لتقديم خدمة إصدار التصاريح تشمل مرسم البلدية بالناصرية ومركز البلدية 24 ومركز الخالدية ومركز المعلومات ومركز تصاريح ومركز الصقر ومركز السرعة والدقة ومركز السعادة ومركز الرولة ومركز سيف ومركز الرقم واحد ومركز توجيه.