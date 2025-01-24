الامارات | «الإمارات الصحية» تطلق 13 مشروعاً مبتكراً خلال «معرض الصحة العربي 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكشف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن 13 مشروعاً مبتكراً يُعرض للمرة الأولى إقليمياً وعالمياً، خلال مشاركاتها بالنسخة الـ50 من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الحدث الأكبر في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، والذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، من 27 إلى 30 يناير 2025، تحت شعار «مستقبل الصحة الآن».

وتفصيلاً، تستعرض منصة المؤسسة 19 مشروعاً مبتكراً، تشكل نماذج حية للتطورات التقنية والابتكارات الصحية في ستة محاور رئيسة، تشمل صحة الأسرة ورعاية المجتمع، والابتكار في الصحة النفسية، ومستقبل الرعاية الصحية، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وجودة الحياة، وضمن هذه المشاريع تنفرد المؤسسة بعرض 13 مشروعاً للمرة الأولى على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتسعى المؤسسة إلى إبراز مكانة دولة الإمارات كمنارة عالمية للابتكار والريادة في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على محور الأسرة، الذي يعكس التزامها تعزيز صحة الأسرة والمجتمع، وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات أفراد الأسرة، وتعزز جودة حياتهم، مستعرضة رؤيتها الاستراتيجية لمستقبل القطاع الصحي من خلال مشاريع نوعية وتجارب رائدة، بالتعاون مع 23 شريكاً استراتيجياً.

وأكّد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أن مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لأولوياتها الوطنية من خلال مشاريع رائدة تُعنى بمستقبل التنمية في قطاع الرعاية الصحية، وقال: «تنسجم مشاركتنا هذا العام مع توجهات الدولة في مجال دعم ورعاية وتمكين الأسرة، تأكيداً على مكانة الأسرة كحجر الأساس لدعم مسيرة التنمية الوطنية، ورمزاً للاستقرار والازدهار المجتمعي، ومن خلال هذه المشاركة نسعى إلى تقديم نموذج مبتكر ومستدام، محوره سعادة الإنسان وتعزيز جودة الحياة».

12 مذكرة تفاهم

في خطوة لتوطيد الشراكات الاستراتيجية، ستُبرم المؤسسة 12 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية مع جهات رائدة على المستويين المحلي والعالمي، مثل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشركة «آبفي» للمستحضرات الدوائية الحيوية وغيرها.

وتغطي الاتفاقيات مجالات حيوية مثل دعم الابتكار بمجال الصحة النفسية، وتطوير البنية التحتية الرقمية في الرعاية الصحية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحقيق استدامة القطاع الصحي وتطوير الكفاءات الطبية وتعزيز البحث العلمي.