«التغير المناخي والبيئة» تؤكد خلو أسواق الدولة من منتج «ببروني»

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتنسيق مع السلطات الرقابية المحلية، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المستهلك، وذلك في متابعة للتحذير الصادر بشأن حادثة تلوث منتج ببروني لحم بقري ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس.

وقد أظهرت نتائج عمليات التقصي والتفتيش أن المنشأة المعنية قد قامت باتخاذ كافة التدابير الوقائية المطلوبة لضمان صحة وسلامة الغذاء المتداول. كما تبين أن المنتجات المتداولة في الأسواق سليمة ومطابقة تماماً للمتطلبات والاشتراطات الصحية.

وتؤكد الوزارة التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وضمان حماية صحة المواطنين من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.