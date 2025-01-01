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الامارات | محمد بن راشد: دبي مدينة العالم..

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: دبي مدينة العالم.. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه الرسمي على منصة "إكس":  

"دبي مدينة العالم …  
 36 موقع لاحتفالات دخول العام الجديد ..
عاشها الملايين من السياح والمقيمين والمواطنين ..
ونقلوها لأهلهم وأحبابهم في 190 دولة حول العالم تنتمي لها هذه الجنسيات .   
كانت الاحتفالات نموذجاً عالمياً للتعايش .. والتسامح .. والتحضر ..   نهنىء الجميع بالعام الجديد .. ونشكر جميع من حضر وتفاعل وشاركنا احتفالاتنا من جميع دول العالم..  
وشكر خاص للجنة تأمين الفعاليات التي تضم 55 جهة حكومية وساهمت باحتفالات آمنة .. وانسيابية .. ومشرفة .. تليق باسم دبي والإمارات .  كل عام والجميع بخير .. وكل عام والإمارات دولة ترحب بالعالم .. وتمثل نموذجاً مشرفاً للعالم ."

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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