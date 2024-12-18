الامارات | رئيس الدولة: خالص التهنئة لأخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، سابقاً، خالص التهنئة لأخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني. يرتبط بلدانا بعلاقات أخوية قوية ويعملان معاً من أجل تعزيز هذه العلاقات وتعميقها بما يدعم ازدهار شعبيهما وشعوب المنطقة. صادق الأمنيات لقطر وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والعز.