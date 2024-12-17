الامارات | "التربية" توفر أسبوع تدريب تخصصي لـ 24 ألف تربوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة التربية والتعليم، فعاليات أسبوع التدريب التخصصي والذي يستمر حتى 20 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن استعداداتها للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2024 – 2025 وذلك بمشاركة أكثر من 24 ألف كادر تربوي، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا الأسبوع إلى الاستثمار في قدرات كوادرها التربوية وتزويدها بكافة الإمكانات والأدوات المبتكرة التي تمكنها من تبني أساليب تعليمية متطورة ووضع خطط دراسية تخدم مصلحة الطلبة.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة عبر حسابها على "X"، أن أسبوع التدريب التخصصي، يوفر أكثر من 240 ساعة تدريبية من بينها 66 ورشة عمل تضم 6 ورش مخصصة للقيادات المدرسية، و45 ورشة مخصصة للمعلمين، بالإضافة إلى 15 ورشة مخصصة للوظائف الداعمة، وذلك لصقل مهارات المعلمين وإتاحته المجال لتبادل الخبرات التربوية ضمن بيئة تعليمية تتبنى الابتكار والريادة، بما ينعكس على جودة مخرجات المنظومة التعليمية وتطورها ورفدها بمقومات تميزها وتنافسيتها في المستقبل.

وأكدت الوزارة أهمية أسبوع التدريب التخصصي حيث يشكل إحدى محاور استراتيجية الوزارة للمضي قدماً في تطوير ممكنات كافة الكوادر التربوية عبر الاستثمار بطاقاتهم وقدراتهم للوصول إلى الريادة المنشودة في قطاع التعليم حيث سيكتسب الكوادر التربوية خلال التدريب عدداً من المهارات المتقدمة في مجموعة من المجالات الحيوية ذات الأولوية في الدولة.

ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي، برامج وفعاليات متنوعة تعزز من مفاهيم الابتكار والتميز والريادة التربوية لدى كافة عناصر الميدان التربوي وتجعل منه سمة بارزة من سمات المنظومة التعليمية الوطنية، كما يتيح التدريب مسارات تطور ريادية لكافة كوادر الميدان ويمكنهم تعزيز خبراتهم وتنميتها وتطبيقها بشكل مهني مدروس.

جدير بالذكر أن الوزارة تنظم فعاليات أسبوع التدريب التخصصي بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية الإمارات للتطوير التربوي والمركز الإقليمي للتخطيط- التربوي- اليونسكو وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على إشراك المعنيين في تطوير المجتمع التربوي بما يحقق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها في مجال التعليم.