الامارات | عبدالرحمن العور: 120 ألف مواطن في 23 ألف شركة بالقطاع الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، مجموعة من المواطنين والمواطنات العاملين في مجموعة ماجد الفطيم، خلال زيارة أجراها أخيراً للشركة، بمرافقة مسؤولين من الوزارة، في حفل أقامته المجموعة بمناسبة تحقيقها إنجازاً بارزاً في مجال التوطين.

وشهد اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل، والمساهمة وممثلة المساهمين في الشركة، مريم ماجد الفطيم.

وقال العور إن القطاع الخاص يثبت التزامه بسياسات التوطين، واضطلاعه غير المسبوق بمسؤولياته في هذا الملف الوطني، وذلك في إطار الشراكة مع الحكومة في توظيف وتدريب المواطنين الذين وصل عددهم في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 23 ألف شركة تشهد قصص نجاحات تسطّرها الكفاءات الوطنية التي تؤدي مهامها الوظيفية بكفاءة واقتدار.

وأشار إلى أن واقع التوطين في مجموعة ماجد الفطيم يعكس عمق المسؤولية المجتمعية للمجموعة، مشيداً بالتزام المجموعة بدعم السياسات الحكومية، لتعزيز تنافسية المواطنين وإسهاماتهم في سوق العمل.

كما أشاد بجهود وتميز الكفاءات الإماراتية العاملة في المجموعة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تتابع عن كثب ملف التوطين في القطاع الخاص، وتوجّه باستمرار بضرورة تمكين المواطنين ودعمهم، بما يسهم في استقرارهم في وظائفهم في ضوء الدعم الذي يقدّمه برنامج «نافس»، فضلاً عن توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع، لاسيما من خلال حزمة الامتيازات التي تحصل عليها الشركات المتفاعلة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل، حرص المجموعة على الإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وإنجاز مسيرة التوطين من خلال وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتوفير مزيد من الوظائف الواعدة للمواطنين.

وأكد فاعلية الشراكة مع برنامج «نافس»، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في الشركة كانت 3% في عام 2021 وتصل حالياً إلى 13.7%.

. %13.7 إجمالي نسبة التوطين في «ماجد الفطيم».