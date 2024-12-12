الامارات | رئيس الدولة يعتمد تعيين مجلس إدارة شركة «XRG»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعيين مجلس إدارة شركة «XRG» الاستثمارية الدولية في مجالَي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات، التي أطلقتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، خلال نوفمبر الماضي، وتبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار).

وستنفذ الشركة استثمارات استراتيجية تستفيد من النقلة النوعية في منظومة الطاقة العالمية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق القيمة طويلة الأمد.

وتحظى «XRG» بمكانة مهمة تمكنها من دعم تطورات قطاع الطاقة، والاستفادة من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي عليها، وتنامي الطلب على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تستخدم في إنتاج الطاقة ونقلها ورفع كفاءتها، بجانب تعزيز تقنيات الطاقة منخفضة الكربون.

ويمتلك أعضاء مجلس الإدارة خبرات عالمية متنوعة في مجالات الطاقة، والكيماويات، والبنية التحتية، والاستثمار، والتكنولوجيا، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية، ما يدعم جهود الشركة في تحقيق استراتيجيتها الطموحة للنمو الدولي.

ويضم مجلس إدارة الشركة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، الذي سيتولى مسؤولية رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مع خبرة تزيد على 25 عاماً في قطاعات الطاقة، والصناعة، والاستثمار، والبنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات.

كما يضم المجلس كلاً من وزير الاستثمار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «القابضة ADQ»، محمد حسن السويدي، الذي يتمتع بخبرة استثمارية واسعة في قطاعات متعددة، تشمل المرافق والمعادن والتعدين والبنية التحتية والتكنولوجيا والزراعة.

ورئيس مكتب صاحب السمو رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الذي يمتلك خبرات مهمة في مجال الحوكمة المالية والاقتصادية في دولة الإمارات.

ورئيس دائرة المالية في أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، الذي يتولى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس مجلس إدارة&e، ويمتلك خبرات واسعة في قطاعات المال والاستثمار، والتكنولوجيا، والعقارات، والبنية التحتية.

والرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «بلاك ستون»، جوناثان غراي، وهو مستثمر عالمي يشرف على إدارة إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، وتزيد قيمتها على تريليون دولار، وتستثمر على نطاق واسع في مجالات الأسهم الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة، والأسواق الثانوية، والائتمان، والتأمين.

ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أو سي آي جلوبال»، ناصف ساويرس، الذي لديه خبرة تمتد إلى عقود عدة كمستثمر عالمي ومسؤول عن قيادة العديد من الشركات في قطاعات متعددة، تضم الاستثمار، والسلع، والإنشاءات والبنية التحتية.

ورئيس مجلس إدارة شركة «بروميثيوس هايبرسكيل»، برنارد لوني، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» البريطانية، ولديه خبرات واسعة على امتداد سلسلة التوريد لقطاع الطاقة العالمي والاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «نثمّن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعيين مجلس إدارة شركة XRG، التي ستركز على تنفيذ استثمارات نوعية تسهم في خلق القيمة في قطاعات تتميز بمعدلات نمو مرتفعة في مختلف مناطق العالم، وعبر سلاسل القيمة المرتكزة على الأسس الراسخة للأسواق».

وأضاف أنه «استناداً إلى أكثر من نصف قرن من ريادة أبوظبي في قطاع الطاقة العالمي والاستثمار في القطاعات الحيوية، تمتلك XRG مجموعة من المزايا، تشمل الخبرة والمعرفة المتخصصة، وإمكانية الوصول إلى رأس المال الذكي، وبناء شراكات وعلاقات عالمية قوية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، والثقة في بناء الشراكات، واتباع نهج مرن لتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة».

وأوضح أن XRG ستركز على الاستثمار بشكل متكامل في قطاعات الطاقة والكيماويات والوقود منخفض الكربون، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة لخلق القيمة وتعزيزها على المدى البعيد، ودعم نمو الذكاء الاصطناعي، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع الأخوة والزملاء في مجلس إدارة الشركة، والتعاون مع الشركاء الدوليين لخلق فرص جديدة وقيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

ويؤكد إطلاق XRG التزام «أدنوك» بتسريع نمو أنشطتها الدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها قطاع الطاقة العالمي.

وستستفيد الشركة من التوجهات العالمية الرئيسة الثلاثة المتمثلة في النقلة النوعية في منظومة الطاقة والطلب المتزايد عليها، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، وزيادة الطلب على الطاقة في الاقتصادات الناشئة، حيث يسهم النمو السكاني والتوسع الحضري في إعادة تشكيل أسواق الطاقة.

ومن خلال نموذج عملها المرن، ستكون XRG قادرة على تنفيذ استثمارات استراتيجية، وتحقيق عائدات عالية، عبر التركيز، بصورة أولية، على ثلاث منصات للنمو تشمل:

- منصة XRG العالمية للغاز، التي ستتعاون مع الأطراف الدولية المعنية للإسهام في معالجة تحديات الطاقة في القرن الـ21، وتستهدف بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز للإسهام في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 20% في الطلب العالمي على الغاز، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65% بحلول عام 2050، وتهدف هذه المنصة إلى الإسهام في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وتوفير حلول موثوقة ومنخفضة الكربون.

- منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية، التي تهدف إلى أن تكون ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيماويات، وستركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة الضرورية للحياة المعاصرة لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70% في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050. وستسهم هذه المنصة في دعم التنمية الحضرية والصناعية في الاقتصادات الناشئة، بما يساعد في توفير فرص عمل جديدة، وتطوير قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والتكنولوجيا من خلال توفير المنتجات الكيماوية الرئيسة.

- منصة XRG للطاقات منخفضة الكربون، التي تسهم في دعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وستركز هذه المنصة على الاستثمار في الحلول القابلة للتطوير ضمن مجالات الهيدروجين، والأمونيا، والوقود الحيوي، وتقنيات خفض الانبعاثات لتلبية الطلب على الوقود منخفض الكربون المتوقع أن ينمو بأكثر من 150% حتى عام 2050. ومن المقرر أن تبدأ شركة «XRG» مزاولة أعمالها في الربع الأول من العام المقبل.