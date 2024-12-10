الامارات | محمد بن راشد: مسيرة التطوير مستمرة.. ومسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 ديسمبر 2024

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة "إكس": "في لقاء حكومي اتحادي كبير .. احتفينا اليوم بالفائزين في جوائز الأداء الحكومي المتميز .. احتفينا بأفضل وزارة وأفضل هيئة وأفضل مدير عام وأفضل موظف اتحادي وأفضل معلم وأفضل مدير مدرسة وغيرهم .. واحتفينا أيضاً بأفضل الجهات أداءً في خدمة الناس .. وأفضلهم في التواصل والابتكار والتشريع .. وأفضل في التطوير المستمر .. وغيرها من الفئات".

وأضاف سموه: "كما كرمنا اليوم شخصيتين وطنيتين بوشاح محمد بن راشد لدورهم الكبير في قيادة مبادرات ومشاريع وطنية .. وأثرهم الكبير في المجتمع الإماراتي .. كرمنا الشيخ عمار بن حميد بن راشد ولي عهد عجمان .. لدوره في تطوير المنظومة الحكومية في عجمان وحرصه على بناء شراكة فعالة وشاملة مع الحكومة الاتحادية ".

وتابع سموه: "واحتفينا أيضا بالشيخ ذياب بن محمد بن زايد .. لدوره في قيادة مشاريع وطنية كبرى مثل البرنامج الوطني للسكك الحديدية وقطار الاتحاد .. ودوره المجتمعي في مشاريع مثل قرى الإمارات التابع لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يقوده .. وغيرها من حزم المبادرات المجتمعية التي يطلقها ويشرف عليها باستمرار لخدمة شعب الإمارات ".

وفي ختام التدوينة، أكد سموه أن: "مسيرة التطوير مستمرة .. ومتابعة الأداء الحكومي مستمرة .. ومسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد بإذن الله تعالى ".