الامارات | شرطة دبي تضم دوريتي "تانك 500" و"تانك 300" الجديدتين إلى أسطولها المروري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 ديسمبر 2024

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إضافة سيارتي "تانك500" و"تانك300" الجديدتين إلى أسطول دورياتها المرورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمكانيات الأمنية والمرورية وتوظيف أحدث التقنيات الذكية لدعم منظومة السلامة العامة في الإمارة.

ودشن سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، الدوريتين الجديدتين خلال حفل حضره كبار المسؤولين في شرطة دبي وممثلون عن شركة سويدان النابودة، الشريك الاستراتيجي في هذه المبادرة، ومن بين الحضور العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، والملازم أول جمعة أحمد سالم، رئيس قسم النقليات، والسيد دايفيد سن، مدير عام شركة النابودة، والسيد ساني بات، مدير المبيعات والتسويق، والسيد أجيت كومار، مدير العمليات التشغيلية، والسيد غلين دكونا، مدير العلام التجارية، والسيدة غفران شموت، مسؤولة المبيعات، والسيد أحمد عمر النابودة.

وأوضح اللواء سيف المزروعي، أن الدوريتين الجديدتين ستعملان على تنظيم حركة السير والمرور في الإمارة، وتعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في المناطق السياحية والمواقع الحيوية، وتقديم أعلى مستويات الاستجابة للحوادث والبلاغات، ورفع مستوى الخدمات الأمنية والمرورية المقدمة للجمهور.

وتتميز دوريات "تانك500" و"تانك300" بأحدث الأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها قادرة على العمل بفعالية في المهام الأمنية والمرورية المختلفة.

وأكد اللواء سيف المزروعي، أن إدخال هذه المركبات إلى الخدمة يعكس التزام شرطة دبي بتطوير أسطولها واعتماد أفضل الحلول الابتكارية لتعزيز الأمن والسلامة في الإمارة.

وأشاد مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالتعاون المثمر بين شرطة دبي وشركة سويدان النابودة، الذي يهدف إلى دعم البرامج والمبادرات الشرطية. وأكد حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل المؤسسي وتنفيذ المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن إضافة الدوريتين الجديدتين يندرج ضمن جهود شرطة دبي لتعزيز ثقة الجمهور في الأداء الشرطي، وتقديم نموذج متقدم للحضور الشرطي في الميدان. كما تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شرطة دبي لمواصلة تبني المشاريع الابتكارية وتطبيقها وفق خطط مستقبلية طموحة تواكب تطلعات الإمارة في مجال الأمن والسلامة.

وتعد هذه الإضافة الجديدة جزءًا من جهود شرطة دبي المستمرة لتطوير منظومتها الأمنية، بما ينسجم مع مكانة دبي كمدينة عالمية توفر أعلى معايير الأمن والسلامة لسكانها وزوارها.