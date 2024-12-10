الامارات | "أوقاف دبي" تطلق مواقف استثمارية وقفية بالتعاون مع "باركن"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 ديسمبر 2024

في إطار استراتيجية الوقف بإمارة دبي الهادفة إلى تعزيز مصارف الوقف والتنويع في مختلف قطاعات الاستثمارات لدعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القصّر في دبي، اتفاقية شراكة مع شركة باركن ش.م.ع، تدعم التعاون الثنائي بين الجانبين عبر اطلاق مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في فتح آفاق نمو جديدة في قطاعات العمل الوقفي، وتدعم اجندة دبي الاقتصادية.

وبموجب الاتفاقية ستتعاون كلّ من "أوقاف دبي" و"باركن" في مشاريع بناء وتطوير مواقف المركبات متعددة الطوابق وطرحها وتنفيذها، على أن تقوم المؤسسة بتقديم التمويل اللازم للتطوير والبناء، فيما تقوم شركة "باركن" بعمليات التنفيذ والتطوير وتشغيل وإدارة المشروع وتقديم خدمات المواقف الذكية والمواقف بشكل عام.

وأكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن المشروع يهدف إلى توسعة استثمارات الوقف وتنويعها لتشمل مختلف القطاعات الاستثمارية الحيوية المتاحة بما يسهم في تحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة للوقف في إمارة دبي، وأن المؤسسة تهدف من خلال التعاون مع شركة باركن لإيجاد مشاريع حيوية تهدف إلى تحقيق تأثيرات إيجابية تنموية في أصول الوقف وخلق آفاق جديدة للاستثمار والنمو، والإسهام في فتح عوائد وقفية تدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية في إمارة دبي.

وبيّن المطوع أن التعاون مع "باركن" يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تمثل خطوة إيجابية جديدة نحو ترسيخ المسؤولية المجتمعية والتنمية الاجتماعية لدى الطرفين، ما يعكس قيم التعاون ويفتح المجال أمام الجانبين لتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة الأمثل من كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق تنمية للمجتمع وتمكين أفراده.

من جهته، قال المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "بصفتنا الشركة الرائدة في تشغيل وإدارة وتطوير حلول مواقف المركبات المبتكرة في دبي، نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر لإطلاق هذا المشروع الطموح، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم حلول ذكية ومستدامة تسهم في تنويع استثمارات الوقف وتعزيز عوائدها بما يدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية. سنواصل استغلال قدراتنا وخبراتنا المتميزة من أجل استكشاف المزيد من فرص الشراكة الواعدة في هذا القطاع المتنامي في الإمارة، بهدف توسيع نطاق الفرص الاستثمارية في قطاع مواقف المركبات.

يُذكر أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بصدد تنفيذ 21 مشروعاً عقارياً وقفياً، تزيد قيمتها على 202 مليون درهم، تتضمن مراكز تسوق ومباني وفيلات سكنية ومحلات تجارية ومساجد في مراحل مختلفة من التصميم والتنفيذ، وذلك ضمن أهداف المؤسسة الرامية إلى توسعة استثماراتها الوقفية وتعزيز دور الوقف في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033.

وتعتبر "باركن" أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، حيث تتمتّع بمكانةٍ رائدة في هذا المجال مع سجلٍ حافلٍ يمتد لما يقارب ثلاثة عقود، تعنى الشركة بتشغيل مرافق وخدمات مواقف المركبات المتقدمة تقنياً والمدعومة رقمياً في مواقع واسعة واستراتيجية في جميع أنحاء دبي، ما يوفر تجربة متميزة للمتعاملين.