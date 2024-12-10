الامارات | وصول قافلة مساعدات إماراتية لإغاثة الأسر الفلسطينية النازحة في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت قافلة محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة، أمس، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار دور دولة الإمارات الإغاثي لمواجهة نقص الطحين، ودعم الأسر المتضررة ضمن «عملية الفارس الشهم 3»، وسعيها المتواصل لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف القافلة من ثماني شاحنات تحمل على متنها أكثر من 100 طن من الطحين، وأربعة صهاريج مياه بسعة 5000 غالون للصهريج الواحد، إضافة إلى صهريجَي صرف صحي.

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، إلى 138 قافلة تتألف كل منها من ثماني شاحنات تقريباً، فيما بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن العملية، حتى اليوم، أكثر من 27 ألفاً و205 أطنان دخلت عبر المعابر البرية، وأسهمت في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.