الامارات | 9901 حادث مروري في الفجيرة من يناير حتى نهاية أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت إحصائية مرورية حديثة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تسجيل 9901 حادث مروري في إمارة الفجيرة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، ما أدى إلى وقوع 169 إصابة متفاوتة بين بليغة ومتوسطة وبسيطة، إضافة إلى 10 حالات وفاة.

وأظهرت الإحصائية أن شهر أكتوبر سجل العدد الأعلى من الحوادث المرورية هذا العام، بـ1083 حادثاً، ما نتج عنه 26 إصابة، وأربع وفيات، ليصبح الشهر الأكثر من حيث الإصابات، في حين سجل كل من فبراير وسبتمبر حالة وفاة واحدة فقط، ليكونا الأقل من حيث عدد الوفيات.

وجاء في المرتبة الثانية على مستوى الإصابات شهر سبتمبر بـ24 إصابة، ثم فبراير بـ23 إصابة، ويونيو الأدنى بـ10 إصابات فقط، ما يعكس التباين الواضح في الحوادث والإصابات خلال الأشهر.

فيما بدأت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، حملة مرورية جديدة تحت شعار «القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة»، ضمن خطتها التشغيلية لعام 2024، وتستمر الحملة شهراً، لتعزيز السلامة المرورية، من خلال نشر الوعي بين السائقين حول أهمية القيادة الوقائية في ظل التقلبات الجوية.

وتهدف الحملة إلى توعية السائقين بأهمية التزام قواعد المرور، واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في التقلبات الجوية، مثل الضباب الكثيف، والرياح المحملة بالغبار، والأمطار، وجريان الأودية، كما تسعى الحملة إلى تحسين أساليب القيادة الوقائية، باعتبارها أحد أهم العوامل التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية.

ودعت شرطة الفجيرة السائقين إلى التزام الفحص الدوري للمركبات، للتأكد من سلامة الإطارات والمصابيح، التي تعد أساسية عند القيادة خلال الرؤية المتدنية، وأكدت أهمية تجهيز المركبة للتعامل مع الأجواء المتقلبة، وحذرت من أن الإهمال في صيانة المركبة قد يؤدي إلى حوادث خطرة.

وشددت على أهمية التزام السائقين بتعليمات المرور، ومتابعة تحديثات الطقس باستمرار، والابتعاد عن السلوكيات التي تزيد من مخاطر الحوادث، مثل السرعة الزائدة أو عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأوضحت أن الحملة تأتي ضمن خطتها التشغيلية لعام 2024، وتهدف إلى تحقيق التنقل الآمن للجميع، عبر ترسيخ الثقافة المرورية، واستخدام أنظمة حديثة للحد من الحوادث، كما تجسد الحملة استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة لمستخدمي الطرق.

. أكتوبر الأعلى بـ 1083 حادثاً، نتجت عنها 26 إصابة، و4 وفيات.

. شرطة الفجيرة تدعو السائقين إلى التزام الفحص الدوري للمركبات.