الامارات | 246 شقة جديدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع إسكان شرطة دبي في أم الدمن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المهندس فيصل التميمي، مدير إدارة الأصول والمرافق في شرطة دبي، إن المرحلة الثانية من مشاريع الإسكان في منطقة أم الدمن تهدف إلى توفير 246 شقة سكنية موزعة على ستة مبانٍ، مخصصة لموظفي شرطة دبي وعائلاتهم.

وأضاف التميمي أن المرحلة الثالثة من المشروع، التي سيتم البدء فيها مستقبلاً، ستخدم 146 عائلة إضافية، فيما استكملت المرحلة الأولى بالفعل وقدمت خدماتها لـ300 عائلة.