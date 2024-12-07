الامارات | أكبر سبيكة ذهبية بالعالم تُعرض في دبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد امتداد سوق الذهب لاستضافة فعالية استثنائية اليوم وغداً، تُعرض خلالها أكبر سبيكة ذهبية في العالم بوزن يزيد على 300 كيلوغرام، مُسجلة رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

ويعزز هذا الإنجاز غير المسبوق الذي حققه مصنع الإمارات للمسكوكات، مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للذهب والمعادن الثمينة. وتتزامن الفعالية مع انطلاق الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق أمس.