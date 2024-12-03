الامارات | محمد بن راشد يمنح أوسمة الفضاء لـ 5 من أبناء الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وبمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أوسمة الفضاء لخمسة من أبناء الوطن، تقديراً لدورهم في النهوض بقطاع الفضاء في الدولة، وتعزيز مكانتها دولةً رائدةً في مجال استكشاف الفضاء عالمياً.

جاء ذلك، خلال احتفال أقيم في قصر زعبيل، أمس، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

كما حضر حفل التكريم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.

وثمّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، الدعم الذي يقدمه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للارتقاء بقطاع الفضاء في الدولة، وتسخير الإمكانات المادية والعلمية لبناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة طموحات الدولة في مجال الفضاء نحو آفاق لا حدود لها.

وأضاف سموّه: «في هذه الأيام المباركة التي نحتفل فيها بعيد الاتحاد الـ53، نستذكر بكل الإجلال جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم جميعاً، حيث أصبحنا بفضلهم في مصاف الدول الرائدة في استكشاف الفضاء، وها نحن اليوم نحقق المزيد من الإنجازات التي تضعنا على طريق التميز العلمي والتقني، محققين رؤاهم في النهوض بالدولة نحو آفاق أوسع من الابتكار والريادة».

وقال سموه: «كل الشكر والتقدير لروّاد الفضاء والعاملين في قطاع الفضاء، الذين بذلوا جهوداً كبيرة وجسّدوا بإرادتهم وعملهم الشاق حلم الإمارات في الفضاء.. إن تكريمكم اليوم هو تكريم لكل واحد منكم على إسهاماته المتميزة في هذا القطاع المهم، وكل إنجاز تحققونه هو خطوة نحو بناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة، التي نثق بأنها ستحمل شعلة العلم والإبداع وتواصل مسيرة التميز».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ضمن احتفالاتنا بيومنا الوطني، احتفينا بكوكبة من أبناء الوطن ممن ساهموا بالنهوض بقطاع الفضاء ورسخوا مكانة الإمارات العالمية في هذا المجال، وساهموا برسم مستقبلها في هذا القطاع العلمي المتقدم».

وأضاف سموه: «بتوجيهات أخي محمد بن زايد منحنا رائدَي الفضاء، سلطان النيادي وهزاع المنصوري، وسام الفضاء من الطبقة الأولى.. ومنحنا وسام الفضاء من الطبقة الثانية لسالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتورة حنان السويدي أول طبيبة لرواد الفضاء في الدولة، وعدنان الرئيس مساعد المدير العام لقطاع الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك تقديراً لجهودهم في تأهيل رواد الفضاء وتطوير مهمات الفضاء في الدولة».

وتابع سموه: «تقديرنا مستمر لجهود جميع أبناء الوطن في كافة القطاعات.. نفخر بهم.. ونفاخر بهم الدول.. ونتفاءل بأجيال ترى فيهم نماذج ملهمة وتمضي على خطاهم».

ومنح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسام الفضاء من الطبقة الأولى لوزير الدولة لشؤون الشباب، سلطان سيف النيادي، تقديراً لمشاركته في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وباعتباره أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة السير في الفضاء، إضافة إلى نجاحه في إجراء العديد من التجارب والأبحاث العلمية في مجال الفضاء.

كما منح سموّه وسام الفضاء من الطبقة الأولى للمقدم هزاع علي المنصوري، ضابط طيار في وزارة الدفاع، تقديراً لدوره كأول رائد فضاء إماراتي عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، ومشاركته في 16 تجربة علمية فضائية بالتعاون مع شركاء دوليين.

ومنح سموّه وسام الفضاء من الطبقة الثانية للمدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري، تقديراً لمساهمته في تأسيس وإطلاق برنامج رواد الفضاء في الدولة، ولدوره المحوري والمباشر في تأهيل قدرات رواد الفضاء، وقيامه بالإشراف على مهمة طموح زايد (1).

ومنح سموّه وسام الفضاء من الطبقة الثانية للأستاذ المساعد في طب الأسرة بكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية، الدكتورة حنان سليمان السويدي، تقديراً لعملها كأول طبيبة لرواد الفضاء، وتوليها مسؤولية التأكد من الحالة الصحية لرواد الفضاء خلال فترة العزل الصحي، ومتابعة حالتهم الصحية خلال مهمتهم في الفضاء، حيث اضطلعت بدور مباشر في تأهيل وتطوير قدرات رواد الفضاء.

كما منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسام الفضاء من الطبقة الثانية لمساعد المدير العام لقطاع الاستكشاف الفضائي في مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس عدنان محمد الرئيس، لإسهامه في الإشراف وإدارة برنامج رواد الفضاء في الدولة، ولدوره المحوري في تأهيل وتطوير قدرات رواد الفضاء وإشرافه على مهمة طموح زايد (2).

من جانبهم، أعرب المكرمون عن اعتزازهم وسعادتهم بتكريم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهم، بما يُشكل حافزاً لهم لمواصلة العطاء والسعي نحو تحقيق المزيد من التميز في المستقبل.

يُذكر أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (23) بشأن الأوسمة والميداليات، يمنح وسام الفضاء من الطبقة الأولى للروّاد الذين تم إرسالهم في رحلات فضائية بهدف تعزيز العلوم والأبحاث العلمية، وبما يحقق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، كما يمنح وسام الفضاء من الطبقة الثانية للعاملين في مجال الفضاء، الذين كان لهم دور مباشر في تأهيل وتطوير رواد الفضاء، كما يمنح الوسام لمن قدّم أبحاثاً علمية في مجال الفضاء، وكان لذلك دور مباشر في المساهمة بتطوير الاستكشافات العلمية وبحوث الفضاء في الدولة.

وفي ختام مراسم التكريم، التقطت لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع المكرّمين.

محمد بن راشد:

. نثمّن دعم محمد بن زايد لمسيرة قطاع الفضاء في الدولة، وتسخير الإمكانات المادية والعلمية لبناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة طموحات الإمارات نحو آفاق لا حدود لها.