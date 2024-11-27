الامارات | «كهرباء ومياه دبي».. تجارب رائدة بتعزيز دور المرأة في «الطاقة المستدامة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في جلستين نقاشيتين خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى المرأة العالمي- دبي 2024، واستعرضت مجموعة من مهندسات الهيئة تجربة المرأة الإماراتية في مجال مشاريع الطاقة المستدامة، التي تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في تطوير مشاريعها بما يتوافق مع توجهاتها نحو الحفاظ البيئي وتبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.

وفي جلسة بعنوان «رائدات هندسة الاستدامة: تجارب إماراتية»، سلّطت مدير أول المنتج المستقل للطاقة وتخطيط الإنتاج في الهيئة، المهندسة هند المطوع، الضوء على دور المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة المستدامة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تشارك اليوم في جميع المجالات والتخصصات، وتمثل الدولة في مختلف المحافل العالمية.

وأكدت مهندس أول الاستدامة في الهيئة، نورة الحمادي، ريادة الهيئة في تنفيذ المباني المستدامة، مشيرة إلى أن فريق المباني المستدامة في الهيئة يتكون بالكامل من مهندسات إماراتيات. ويعد مبنى الهيئة المستدام في منطقة القوز بدبي أول مبنى حكومي مستدام على مستوى الدولة، وأكبر مبنى حكومي على مستوى العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، في عام 2013.

وأشادت مهندس أول عمليات المياه وعضو اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، فاطمة جعفر، بدور الإدارة العليا للهيئة في توفير الدعم اللازم والبيئة المحفزة، وجميع الإمكانات التي تساعد موظفات الهيئة على صقل مهاراتهن، وتحقيق الإنجازات في مجالات هندسية متنوعة ودقيقة.

وفي جلسة بعنوان «شباب يقودون التأثير العالمي والتغيير المجتمعي»، أشارت نائب مدير في مركز الاستدامة والابتكار رئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندسة عائشة الرميثي، إلى أن الشباب هم القوة الدافعة وراء التغيير المستدام والابتكار، وتسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في بناء بيئة مستدامة ومتطورة، وتسهم في تطوير قدرات الشباب لابتكار حلول مستدامة، تسهم في التغلب على تحديات التغير المناخي واستشراف الفرص المستقبلية، إضافة إلى الاستثمار في شباب الإمارات، وتطوير قدراتهم القيادية ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة.

وأشارت مدير بالإنابة - التميز وعضو اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ريم المنصوري، إلى حرص الهيئة على تمكين المرأة ودعم الشباب وتعزيز التوازن بين الجنسين، والاستفادة من قدرات وكفاءات المرأة، وإشراكها في صنع القرار وفي إعداد وتنفيذ المبادرات، مشيرة إلى أن 40% من موظفي قطاع تخطيط الطاقة والمياه في الهيئة من النساء.

دور الشباب

أكدت نائب مدير - الإعلام الرقمي في هيئة كهرباء ومياه دبي، ريم العوضي، أن الإدارة العليا للهيئة تؤمن بأهمية تمكين الشباب، وتفعيل مشاركتهم في مختلف المجالات المتعلقة بالاستدامة، والطاقة المتجددة، والابتكار.