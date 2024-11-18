الامارات | دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لتبادل الخبرات وإعداد البرامج التدريبية المشتركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسارات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بينهما، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير آليات العمل الحكومي وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، وذلك في إطار مبادرات برنامج «طموحي» للإرشاد المهني التابع للدائرة، والذي تهدف من خلاله إلى تنمية المهارات المهنية والشخصية لخريجي الجامعات وتزويدهم بالخبرات اللازمة للانخراط والتميز في سوق العمل.

ووقع المذكرة كل من سعادة عيسى بن نتوف، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة اللواء جمال بن عاضد، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الدفاع المدني.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب تطوير العمل المشترك بين الطرفين في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تسعى الدائرة إلى تنظيمها للخريجين الجدد من المواطنين بهدف تزويدهم بالمؤهلات والمهارات التي تمكّنهم من دخول سوق العمل.

وقال سعادة عيسى بن نتوف : "يندرج توقيع هذه الاتفاقية ضمن مساعي الدائرة في توسيع علاقاتها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في دبي تحقيقاً للتوجهات والتطلعات المستقبلية للإمارة. وبموجب هذا التعاون البنّاء، تحرص الدائرة على توظيف كامل خبراتها وإمكانياتها من أجل رفد الكفاءات الوطنية العاملة في الدفاع المدني بدبي بأفضل المهارات والمؤهلات وتطوير مقدراتها السلوكية والمهنية. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى مواصلة المساهمة في إعداد كوادر بشرية وطنية عالية المهارة والكفاءة، وتنمية قدراتها التنافسية، وتزويدها بالمهارات المستقبلية اللازمة لتطوير أدائها الوظيفي وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، إدراكاً لدورها الهام في دفع خطط التنمية الشاملة".

وبدوره، قال سعادة اللواء جمال بن عاضد: "تأتي هذه الاتفاقية مؤكدة على الجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من أجل الارتقاء بسوية العمل الحكومي، ورفع كفاءة الموارد البشرية الإماراتية وتأهيلها بأحدث المهارات والوسائل لتمكينها من قيادة التوجهات والخطط التنموية المستقبلية".

وأضاف: "تسعى الادارة العامة للدفاع المدني بدبي الى استقطاب أصحاب المواهب الوطنية وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة للتميز في مختلف مجالات و تخصصات الدفاع المدني ، بالإضافة إلى التوطين الذي يقع على رأس استراتيجيتها وأهدافها."

وسيتعاون الطرفان على رفد المتدربين في مجال الدفاع المدني من المواهب الوطنية بأحدث المهارات والوسائل للمساهمة في توطين الوظائف لدى الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي. واتفقا أيضاً على تفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بينهما بما يخدم تحقيق أهدافهما المشتركة.

وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من أجل الارتقاء بسوية العمل الحكومي، ورفع كفاءة المورد البشري الإماراتي وتأهيله لقيادة التوجهات والخطط التنموية المستقبلية.