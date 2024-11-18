الامارات | أسماء الفائزين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق قمة المعرفة بدبي.

وتنشر الإمارات اليوم أسماء الفائزين بالجائزة على النحو التالي:

- رجل الأعمال جمعة الماجد، مؤسس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، تقديراً لجهوده المتميزة في نشر وحفظ المعرفة للأجيال المقبلة، وتسلمها عنه ابنه خالد جمعة الماجد.

- الدكتور أحمد عيد المهيري، عالم إماراتي بارز في مجال أبحاث الفيزياء النظرية، وذلك لإسهاماته العلمية وأبحاثه الجديدة في فهم الثقوب السوداء، والتي ألهمت الأجيال المقبلة للابتكار والبحث العلمي.

- الدكتور أندرو إنغ، رائد الذكاء الاصطناعي في التعليم، تقديرا لإنجازاته التي أثرت في الملايين عبر منصاته الرائدة مثل "جوجل برين"، و"كورسيرا" للتدريب على مهارات المستقبل.

- الدكتور ديفيد كلارك والدكتورة إنكي إيلرز، الاختصاصيان في مجال علم النفس لجهودهما في تطوير علاجات للقلق والاكتئاب.