الامارات | هل المالك ملزم بتعويض المستأجر حال تلف سيارته في مواقف البناية؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 نوفمبر 2024

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

تضررت مركبتي بسبب تجمع مياه الأمطار في مرآب السيارات أسفل المبنى الذي أقطن فيه، وطالبت المالك بتعويضي عن هذه الأضرار وإصلاح المركبة، إلا أنه رفض، وامتنعت عن سداد الأجرة له، وأرغب في إقامة دعوى قضائية وندب خبير لتعويضي عن الأضرار التي لحقت بمركبتي وإصلاحها نتيجة الإهمال في توفير شبكة صرف سليمة في المرآب ، والتي بسببها تضررت مركبتي أثناء فترة هطول الأمطار .

وسؤالي هل يحق للمستأجر إلزام المالك بالتعويض عن تلف مركبته وأي أضرار أخرى أصابته نتيجة هذه الكارثة الطبيعية؟.

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

لا يحق للمستأجر طلب التعويض من مالك البناية عن تلف سيارته نتيجة الأمطار الغزيرة إلا إذا كان تلف السيارة نتيجة تقاعس المالك عن صيانة شبكة الصرف وليس نتيجة الأمطار.

كما لا يجوز للمستأجر الامتناع عن سداد أجرة المسكن مقابل تعويضه عن تلف السيارة بموقف البناية لأن ايجار المسكن منقطع الصلة عن ايجار موقف السيارة كما أن مالك البناية غير مسؤول عن السيارة بالموقف إلا في حالة تلفها جراء أعمال الصيانة بالمبنى كجزء من التزامات المؤجر للانتفاع بالموقف مثل تلف السيارة نتيجة تسريب مياه الصرف بالعقار لعدم إجراء الصيانة اللازمة لذلك

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