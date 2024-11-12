الامارات | رئيس الدولة يغادر أذربيجان بعد زيارة عمل شارك خلالها في افتتاح "قمة قادة دول العالم للعمل المناخي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم جمهورية أذربيجان بعد زيارة عمل شارك خلالها في افتتاح قمة قادة دول العالم للعمل المناخي وذلك ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP29” الذي تستضيفه أذربيجان خلال الفترة من 11-22 من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار "التضامن من أجل عالم أخضر".