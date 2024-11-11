الامارات | مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجموعة فيزا للأسواق العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الاثنين) أوليفر جينكين، رئيس مجموعة فيزا للأسواق العالمية، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون بين دولة الإمارات والشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الدولة أمام المؤسسات المالية الكبرى من حول العالم.

وتم خلال اللقاء استعراض تطور بيئة الأعمال الداعمة للمؤسسات المالية في دولة الإمارات في ضوء التزام الدولة بتوفير كافة المقومات اللازمة لتسهيل عملها وتمكينها من النمو والتطور، لاسيما مع تركيز الدولة على توسيع دائرة التعاون والشراكة مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للارتقاء بالابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم نظام مالي متطور يتسم بالقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية والجاهزية العالية للمستقبل مع الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي والمشاركة بصورة مؤثرة وملموسة في تحقيق التكامل المالي العالمي.

وقال سموّه: "دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، والعلاقات النموذجية التي تجمع الإمارات بشركة فيزا خير مثال على ذلك.. فخبرتها المتميزة تواكب رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ دعائم مشهد مالي قوي ومبتكر مدفوع بالجيل الجديد من الحلول المالية الرقمية. ومن خلال مثل تلك الشراكات نسعى لتأكيد الدور المؤثر لدولة الإمارات في وضع معايير جديدة لمستقبل الخدمات المالية الرقمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وتناول اللقاء التطور المستمر الذي تشهده بيئة الأعمال في الدولة، وما تقدمه من حوافز جاذبة من بنية تحتية رقمية قوية وتشريعات متطورة تراعي مصالح الشركاء وتضمن لهم الاستقرار والضمانات الكافية لحماية الأعمال والمصالح، وموقع جغرافي متميز، وما تمثله تلك المميزات من عناصر تدعم توجهات فيزا العالمية لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، لاسيما في ضوء رؤية الإمارات نحو مستقبل الاقتصاد الرقمي، وسعيها أن تكون من رواده على مستوى العالم.

وتطرّق اللقاء لمناقشة الخطط المستقبلية لشركة فيزا العالمية في دولة الإمارات، الساعية لتأكيد دورها كمركز للابتكارات الداعمة لمستقبل الاقتصاد الرقمي، والمنطقة، ودور مكتب فيزا في دبي، والذي افتتحته في العام 2021 في مدينة دبي للإنترنت على مساحة 100 ألف قدم مربع، في دعم أعمالها في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، حيث يدعم عمليات فيزا حالياً في نحو 90 دولة في تلك المنطقة.

كذلك تم استعراض الفرص التي تتيحها "فيزا" للشركات الناشئة وشركائها بصورة عامة للاستفادة من أحدث التقنيات المالية، مثل البلوك تشين والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية لبناء آليات دفع مبتكرة.

يُذكر أن فيزا حققت إيرادات صافية بلغت 32.7 مليار دولار في السنة المالية 2023، بنمو 11% عن العام 2022. وتسهم الشركة في تسهيل المعاملات بين الشركات والبنوك والحكومات في أكثر من 200 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير.