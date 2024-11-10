الامارات | تأهيل 23 منتسباً ميدانياً لشرطة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل 23 من منتسبي إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، في دورتين، الأولى حول رفع مهاراتهم في المطاردة المرورية الميدانية، والثانية بعنوان «الدراجات النارية التأسيسية»، واللتين عقدهما فرع التدريب المروري في معهد العدالة الجنائية بمدينة العين التابع لإدارة المعاهد الشرطية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأعرب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء ثاني بطي الشامسي، في بيان صحافي أمس، عن اعتزاز شرطة أبوظبي بتخريج دفعة جديدة من أبنائنا المنتسبين في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني، المشتملة على الجوانب المعرفية والمهارية، ضمن خطة التدريب السنوية التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإكسابهم الخبرات والمعارف التخصصية لتحقيق أولويات شرطة أبوظبي، المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان والجاهزية لحماية الإمارة والريادة المؤسسية.

وركزت الدورات التدريبية على رفع الكفاءة الميدانية لرجال المرور والدوريات الأمنية، وتمكينهم من المهارة الفائقة والقدرة على التحكم في الدوريات أثناء مباشرتهم لمهامهم، وتطبيق مهارات الدفاع عن النفس، وتعريفهم بسياسة المطاردة المرورية، ومهارات قيادة الدراجات النارية، وكيفية مواجهة المخاطر على الطريق.