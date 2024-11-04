الامارات | طقس الغد..صحو غائم جزئيا رطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:09والمد الثاني عند الساعة 04:31

الجزر الأول عند الساعة 21:45والجزر الثاني عند الساعة 08:07

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:37والمد الثاني عند الساعة **:**

الجزر الأول عند الساعة 17:28والجزر الثاني عند الساعة **:**

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي العظمى الصغرى العظمى الصغرى

دبي 35 25 95 25

الشارقة 36 25 95 40

عجمان 36 22 90 35

ام القيوين 34 25 85 35

رأس الخيمة 34 23 85 35

الفجيرة 37 25 85 30

العـين 32 26 80 35

ليوا 37 23 95 30

الرويس 37 22 95 35

السلع 35 23 95 35

دلـمـا 34 22 95 35

طنب الكبرى / الصغرى 34 26 90 50

أبو موسى 34 27 85 45