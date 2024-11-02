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الامارات | حمدان بن محمد: رحم الله زايد الخير مؤسس اتحادنا وباني دولتنا

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر منصة "إكس" : "رحم الله زايد الخير  مؤسس اتحادنا … وباني دولتنا".

وأضاف سموه : "في هذه الأيام وفي كل يوم نستذكر قائداً قهر المستحيل وأسس دولة كان هو والد شعبها".

وختم سموه بالقول: "نهج زايد وسيرته حيّة تسكن القلوب والعقول … زايد حاضر معنا في كل إنجاز إماراتي … زايد حاضر في مشاريع خير ونماء في مشارق الأرض ومغاربها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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