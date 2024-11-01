الامارات | حمدان بن محمد يبحث التعاون مع الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في «ألفابت» و«غوغل» العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الجمعة)، روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في ألفابت و"جوجل" Google العالمية، في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات في دبي.

ورحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل اللقاء، برئيس شركة ألفابت و"جوجل"، معرباً سموه عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، ونوه بعلاقات الشراكة المتنامية بين الجانبين والتي تعود إلى العام 2008 مع تأسيس الشركة لمقرها في دبي.

وأكد سموّه، خلال اللقاء، حرص دبي على بناء قدراتها المستقبلية على دمج التقنيات الرقمية وتوظيفها في مختلف القطاعات بهدف تعزيز مستويات الأداء، في الوقت الذي تتنامى فيه مكانة الإمارة كوجهة عالمية أولى لصُنّاع التكنولوجيا، والمبتكرين، والمبدعين ورجال الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، بتوفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز شراكاتها مع مجتمع التكنولوجيا العالمي، وكبرى مؤسساته ومن بينهم شركة "جوجل"، فيما تواصل الإمارة الاقتراب من تحقيق هدفها بأن تكون في طليعة التحوّل الرقمي مركزاً عالمياً للتميز في الصناعات المستقبلية.

وتطرّق اللقاء إلى الجهود الكبيرة التي تشهدها دبي في مجال التحوّل الرقمي والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي سعياً لتأكيد مكانتها العالمية في البيئة الرقمية، بما في ذلك عمليات التطوير المستمرة للبنية التحتية وسنّ وتحديث القوانين والتشريعات المواكبة لمتطلبات التحوّل إلى البيئة الرقمية، واللازمة لتسريع وتيرته بأسلوب منهجي مدروس يخدم المصلحة الوطنية ويدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، فضلاً عن استحداث منصب رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية في دبي وإطلاق حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، و"ويب 3" كأكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا سعيا لجذب المبتكرين والشركات الناشئة وصُنّاع التكنولوجيا من حول العالم.

كذلك، جرى مناقشة خطط جوجل للمرحلة المقبلة وتطلعاتها لمستقبل أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدى مساهمة مقر الشركة القائم في دبي في دعم أعمال جوجل في المنطقة، وما تقدمه الإمارة من تسهيلات لمجتمع الأعمال بصفة عامة، ولصُنّاع ومطوري التكنولوجيا بصفة خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لهذا القطاع لاسيما في ما يتعلق بالتقنيات الموجهة نحو المستقبل وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والذي ترى فيه مصدر دعم قوي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتحديدا الهدف الرامي إلى توليد 100 مليار درهم من القيمة الاقتصادية السنوية من خلال التحول الرقمي على مدى العقد المقبل.

كما تم التطرّق إلى المبادرة المهمة التي كشفت عنها جوجل Google أمس (الخميس) في دبي وهي مبادرة "فرص الذكاء الاصطناعي" التي تعد أكبر مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهادفة إلى توفير المهارات الأساسية في المجال وتمويل الأبحاث ذات الصلة وطرح منتجات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتمكين 500 ألف شخص في أول عامين من المبادرة بالمهارات الضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وما تعكسه تلك المبادرة من التزام الشركة العالمية تجاه المنطقة، في حين أعلنت "جوجل" أن ذراعها الخيرية تعتزم تقديم 15 مليون دولار أمريكي بين العام الجاري ونهاية 2027 لضمان استفادة الجميع من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

حضر الاجتماع، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية.

وكانت شركة جوجل قد افتتحت مقرها الإقليمي في دبي عام 2008، حيث تدير انطلاقا منه عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وقد أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة "جوجل"، عن تحقيق إيرادات عالمية بلغت قرابة (307.4) مليار دولار في العام 2023.

يذكر أن دبي تصدّرت قائمة أفضل الوجهات العالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023 للسنة الثالثة على التوالي وفقاً لبيانات "فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس" حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجلت المشاريع التقنية المتوسطة والضخمة في دبي نسبة 58% خلال عام 2023 من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين حافظت دبي على مكانتها الرائدة عالمياً في مختلف المجالات التكنولوجية الرئيسية، وبرز كلٌ من قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، كما جاءت دبي في المركز الأول من حيث العدد التقديري لفرص العمل التي وفرتها استثمارات التجارة الإلكترونية.