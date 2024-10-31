"ثقافة وسياحة أبوظبي" تُطلق دليل ترخيص الفعاليات في الإماراة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي «دليل ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي»، الذي يُعدُّ مرجعاً شاملاً لتبسيط وتوحيد إجراءات الحصول على تراخيص الفعاليات في أبوظبي، ما يدعم نموّ هذا القطاع.

ويقدِّم دليل ترخيص الفعاليات عرضاً مفصَّلاً لنظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي، ويتضمَّن إرشاداتٍ تفصيليةً عن المعايير والمتطلبات اللازمة لإصدار وإدارة ترخيص الفعاليات بأنواعها المختلفة، بما في ذلك فعاليات الأعمال والترفيه والثقافة والرياضة والمناسبات الدينية.

ويوضِّح الدليل إجراءات ومعايير الامتثال للمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص إدارة الفعاليات، بهدف ضمان اتِّباع إجراءات مُوحَّده لجميع أنواع الفعاليات، وتزويد منظِّمي الفعاليات ومُلاك المواقع بمعلومات شاملة حول المتطلبات التنظيمية، وإجراءات التقديم، وأفضل الممارسات لضمان تخطيط وتنفيذ الفعاليات بفاعلية ونجاح في إمارة أبوظبي.

ويستعرض الدليل أيضاً الإرشادات الخاصة بالفعاليات الثقافية والمناسبات الدينية والخيرية، لضمان الامتثال الكامل للوائح والأنظمة المعتمَدة مع الجهات ذات الصلة. إضافةً إلى ذلك، يشمل الدليل أقساماً لمعايير الصحة والسلامة والاستدامة ومعايير الترويج للفعاليات، مع التأكيد على الالتزام بالقيم والتقاليد الإماراتية.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يمثِّل إطلاق دليل ترخيص الفعاليات خطوة مُهمَّة ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز بيئة شفّافة وفعّالة لمنظِّمي الفعاليات في الإمارة. من خلال توفير إرشادات واضحة وشاملة، نمكِّن شركاءنا من تنظيم فعاليات تلتزم بأعلى معايير الامتثال التنظيمي، وتُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لإقامة الفعاليات».

ويُغطّي الدليل خطوات ترخيص الفعاليات، ويتضمَّن جميع أنواع التراخيص والتصاريح المطلوبة، بما في ذلك الفعاليات الكبرى التي تحتوي على أنشطة عدّة، أو تستقطب مشاركة واسعة من الجمهور.

ويُعَدُّ قطاع الفعاليات إحدى الركائز الأساسية في التنمية السياحية والاقتصادية للإمارة، حيث يستقطب الزوَّار ورجال الأعمال والمستثمرين والشركاء لحضور مجموعة متنوّعة من الفعاليات التي تحظى بالاهتمام محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويأتي إطلاق دليل ترخيص الفعاليات ضمن مبادرات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى تبسيط إجراءات تخطيط وتنظيم الفعاليات، تعزيزاً لتنافسية القطاع على المستوى العالمي، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تركِّز على النمو المستدام للسياحة، من خلال استهداف زيادة العدد السنوي للزوّار من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030.