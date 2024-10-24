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"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 5.0 درجة جنوب إيران

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ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 5.0 درجة في جنوب إيران الساعة 04:38، الموافق، اليوم، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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