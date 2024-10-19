الامارات | «مستشار قانوني افتراضي» في «جيتكس 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، على هامش مشاركة الوزارة في معرض «جيتكس غلوبال 2024» في دبي، خدمة المستشار القانوني الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي، ضمن مشاريع الوزارة الرقمية للتطوير المستدام للمنظومة القضائية، المتوائمة مع التوجهات الحكومية، وتعزيزاً لدورها الحيوي في تنفيذ متطلباتها في المرحلة المقبلة، المرتبطة برؤية الإمارات 2031. وتهدف تلك الخدمة إلى تعزيز الوصول إلى مكتبة الوزارة الغنية بالوثائق التشريعية، كما تتيح للأشخاص الاستعانة به للإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المعلومات كافة عن القوانين الاتحادية وتعديلاتها.

ويمكن من خلال الخدمة إجراء الحوارات وعقد المقارنات بين التشريعات الاتحادية، وتقديم الاستشارات القانونية. وتهدف الوزارة من هذا المشروع الطموح إلى زيادة الوعي القانوني، وتسهيل الوصول إلى القوانين وتحديثاتها بكل سهولة وثقة وشفافية.

جدير بالذكر أنه منذ الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة في يونيو الماضي، تم تقديم أكثر من 35 ألف طلب استشارة قانونية، ما يعكس الحاجة الكبيرة لمثل هذه الخدمات المتطورة في المجتمع القانوني الإماراتي.