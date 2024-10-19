الامارات | مكتوم بن محمد: تعلمتُ من محمد بن راشد أن حب الأرض يزهر استقراراً وتنمية وحضارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن سر الاستقرار والتنمية والحضارة يكمن في حب الأرض التي هي جذور الإنسان ومنبع الخير.

وقال سموه، ضمن وسم #تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد، إن هذا المعنى مما تعلَّمه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، أمس، في تدوينة عبر حساب سموه في منصة «إكس»: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن الأرض هي جذور الإنسان ومنبع الخير، وأنّ حبها يزهر استقراراً وتنمية وحضارة».

وأضاف: «تعلمت من سموه أن الزراعة هي وصية زايد ومفتاحنا للاكتفاء الذاتي وأساس المجتمعات المستدامة، وأن الاستثمار في الأرض يثمر بركة وخيراً، وأن الزراعة ليست ماضينا فحسب، بل حاضرنا وغدنا لأن ما نزرعه اليوم نحصده في مستقبل أجيالنا القادمة».