الامارات | «مورو» شريك لـ «في إم وير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) - الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية» الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي - أمس، أنه أصبح شريكاً من الدرجة الأولى لمزود الخدمات السحابية «في إم وير» في برنامج شركاء «برودكوم أدفانتيج»، وذلك في سوق دولة الإمارات لمساعدة العملاء من المؤسسات على الابتكار، من خلال اعتماد «في إم وير كلاود فاونديشن» كبنية تحتية للسحابة خاصة بها. وستقوم «مورو» بتقديم خدمات سحابية مدارة من «في إم وير» بما فيها الخدمات السحابية السيادية التي تدعم استضافة البيانات والضوابط الإدارية الأخرى.