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الامارات | تعاون بين «سنتكست» و«أمازون ويب» لتمكين الشركات الناشئة بالإمارات

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «CNTXT»، المتخصصة في الحلول الرقمية وتحليل البيانات، التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز AWS»، التابعة لشركة «Amazon.com» لتقديم حلول مبتكرة لتمكين حكومة أبوظبي والشركات الناشئة في دولة الإمارات.

وتهدف شركة «CNTXT» في هذا الشأن إلى تطوير منصة موحدة تعتمد على خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» لتسهيل وتسريع الإنجاز في الخدمات الحكومية التي تشمل الترخيص، التصاريح، التفتيش، التدقيق والتقاضي لمصلحة حكومة أبوظبي، مع إمكانية التوسع لتشمل مناطق ومؤسسات حكومية أخرى في دولة الإمارات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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