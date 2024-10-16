الامارات | 50% تخفيضاً على وسائل النقل بدبي لحاملي «نول للطلبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع الرابطة الدولية للبطاقات الطلابية، «باقة نول للطلبة»، بمزايا متنوعة، وخصائص متعددة ومفيدة لطلبة المدارس والجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، وذلك على هامش مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2024».

وسيتمتع طلبة المدارس والجامعات من خلال «باقة نول للطلبة» بعدد من المزايا والفوائد المتنوّعة من خلال بطاقة واحدة، وتتلخّص في حصول الطلبة على خصم يبلغ 50% من هذه البطاقة خلال التنقّل على متن وسائل المواصلات العامة التابعة للهيئة، إضافة إلى حصول الطلبة على خصومات وعروض ترويجية متنوعة تصل إلى 70% من مختلف العلامات التجارية المحلية والعالمية في الدولة وخارج الدولة، واستخدام البطاقة كوسيلة دفع في محال التجزئة في الدولة، فضلاً عن أن الطلبة سيحصلون على بطاقة تعريفية طلابية عالمية خاصة بهم. ويمكن للطلبة الحصول على هذه البطاقة من خلال طلبها عبر تطبيق الدفع نول، وستصلهم إلى العنوان المذكور في الطلب.

وستعمل هذه البطاقة المُخصّصة للطلبة كذلك على تعزيز تجربة تنقل طلبة المدارس من مختلف الفئات العمرية وطلبة الجامعات عبر وسائل النقل الجماعي التابعة للهيئة، وهي: المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري.

ومن المزايا الأخرى التي ستتم إضافتها لاحقاً هذا العام لبطاقة نول الخاصة بالطلبة بإصدارها الجديد تمكّن أولياء أمور الطلبة من إدارة ملف أبنائهم من خلال تعبئة رصيد البطاقة، وإمكانية التحكّم بتوزيع المصروف اليومي لأبنائهم. ومن خلال هذه المبادرة ستُقدّم هيئة الطرق والمواصلات باقة متكاملة بمزايا متنوّعة.

وتحرص الهيئة دائماً على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى متعاملي الهيئة من مختلف شرائح المجتمع، ومنهم طلبة المدارس والجامعات وأولياء أمورهم. وتسعى الهيئة باستمرار إلى الابتكار والتميّز في تقديم خدمات بطاقة نول الخاصة بالطلبة، وذلك من خلال فوائد ومزايا عديدة ومتنوّعة لطلبتنا الأعزاء، خصوصاً في ما يتعلّق بتنقلهم اليومي عبر المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري التابعة للهيئة.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد وقّعت اتفاقية مع الرابطة الدولية للبطاقات الطلابية على هامش مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في فبراير من العام الجاري، لتشغيل باقة نول للطلبة.