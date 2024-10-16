الامارات | «دبي الرقمية» توقع مذكرتي تفاهم مع «مايكروسوفت الإمارات» و«كون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت «دبي الرقمية» مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت الإمارات» الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لـ«مايكروسوفت كوربوريشن» العالمية، خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2024»، بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال التقنيات التكنولوجية، وأوجه الاستفادة منها بشكل فعّال ومؤثر، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين في إمارة دبي.

وقع الاتفاقية بالنيابة عن «دبي الرقمية» مديرها العام حمد عبيد المنصوري، وعن «مايكروسوفت الإمارات» مدير عام مايكروسوفت الإمارات، نعيم يزبك.

وتنص الاتفاقية، من بين بنود عديدة، على إطلاق مايكروسوفت لمبادرة شاملة، تهدف إلى تنمية المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بغرض دعم جهود دبي الرقمية في هذا المجال الذي يشكل ملامح المرحلة الراهنة من التحول الرقمي. وستقوم مايكروسوفت بدعم رؤية دبي الرقمية نحو رقمنة الحياة في دبي عبر تعزيز مهارات المستقبل، وذلك بمحاور عديدة.

ورحّب مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري بهذا التعاون الذي يسهم في تعزيز التحول الرقمي في دبي، وقال: «يندرج تعاوننا مع (مايكروسوفت الإمارات) في إطار نهجنا القائم على بناء الشراكات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بيننا وبين شركائنا بتحقيق إرادتنا المشتركة للعمل معاً في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية بشكل عام».

من جانبه، قال نعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات: «الذكاء الاصطناعي محور رئيس في رؤية مدينة دبي ذكية، لذا يجب تمكين موظفي الحكومة بالتقنيات والمعرفة اللازمة التي تتماشى مع أهداف دبي. ويسعدنا التعاون مع دبي الرقمية، لتعزيز المهارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس التزام مايكروسوفت الراسخ بدعم الموظفين الحكوميين، وتمكينهم من قيادة مسيرة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، والإسهام في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي».

وتنص الاتفاقية على تأهيل وتدريب المطورين على مسارات الذكاء الاصطناعي، وتوفير محتوى مناسب، لتوعية القطاع الأوسع من السكان، وتزويدهم بالمفاهيم والمبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود دبي الرقمية في معالجة فجوات المهارات، وإعداد الأفراد والباحثين عن عمل للفرص المستقبلية.

ووقعت دبي الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة «كون»، المتخصصة في تنظيم الفعاليات والمعارض التجارية، وتهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص التعاون في المستقبل، ووضع آليات لمشاركة دبي الرقمية في فعاليات جيتكس الحالية والمستقبلية، كما تهدف إلى دعم استراتيجية دبي للتوجه نحو العالمية، من خلال عرض رؤيتها وإنجازاتها في مسيرة التطور الرقمي، وتوسيع شراكاتها العالمية.

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: «تُعدُّ هذه الشراكة الاستراتيجية العالمية بين دبي الرقمية وأسواق جيتكس هي الأولى ضمن سلسلة من مبادرات التعاون التي من شأنها تعزيز مشاركة ونقل وتطوير الكفاءات والخبرات مع المجتمع الرقمي العالمي، بهدف خلق اقتصاد معرفي عالمي».

وأضاف: «سوف يكون للتكامل الناتج عن هذه الشراكة تأثير إيجابي على خارطة طريق المدن الرقمية للعديد من الدول. وسيقدم للعالم نهجاً متكاملاً ومرناً يعزز مكانة دبي مركزاً رقمياً عالمياً».

وقال مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز التعاون الوطني الشامل بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة، التي تؤكد أن كل شخص في دبي يلعب دوراً في رسم مستقبل الإمارة. إننا نهدف من خلال هذا التعاون مع شركة (كون) إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الرقمية. وإننا نثمن خبرة الشركة في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، وننظر إلى هذه الشراكة كمحرك رئيس لتحقيق أهدافنا المشتركة، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الرقمية لتعزيز مكانة دبي مركزاً رقمياً عالمياً».

تتيح هذه الاتفاقية لدبي الرقمية فرصة دخول أسواق عالمية جديدة في مجال التكنولوجيا من خلال فعاليات جيتكس التي تقام في العديد من المناطق حول العالم. وبدورها ستقدم دبي الرقمية الدعم لشركة «كون» من خلال مشاركتها بصفة عارض أو راعٍ، حيث ستعرض الاستراتيجية الرقمية لإمارة دبي ومشاريعها ومبادراتها، إضافة إلى بناء العلاقات مع المجتمع الرقمي العالمي في الأسواق التي تقام فيها فعاليات جيتكس تحت إدارة وتنظيم شركة «كون».

هلال سعيد المري:

. الشراكة الاستراتيجية العالمية بين «دبي الرقمية» وأسواق جيتكس، الأولى ضمن سلسلة من مبادرات التعاون.

حمد عبيد المنصوري:

. مايكروسوفت كانت جزءاً من مسيرة التحول الرقمي في دبي.