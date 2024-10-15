الامارات | دبي العطاء تنضم إلى مبادرة «الإمارات معك يا لبنان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دبي العطاء، أمس، انضمامها إلى مبادرة «الإمارات معك يا لبنان»، لتقديم الإغاثة العاجلة إلى دولة لبنان.

وتهدف الشراكة إلى تحفيز المجتمع الإماراتي، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات والشركات، على اتخاذ خطوات لجمع التبرعات الحيوية دعماً لجهود الإغاثة الطارئة، وتماشياً مع الجهود التي يقودها مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، لحشد الموارد وتقديم المساعدات.

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، الدكتور طارق محمد القرق: إن الانضمام إلى مبادرة «الإمارات معك يا لبنان»، يأتي التزاماً بتقديم الدعم الفوري للدول الشقيقة، ومنها لبنان، داعياً المجتمع إلى الانضمام للمبادرة، لضمان وصول الإمدادات الحيوية لهم.

وسيتم توجيه التبرعات لتقديم الدعم الحيوي من خلال توفير إمدادات غذائية أساسية تكفي العائلات لأسابيع، وتقديم مأوى آمن لمن فقدوا منازلهم، وتزويدهم بأطقم الحماية من البرد، لمساعدتهم على مواجهة الشتاء.

كما ستوفر الحملة دعماً نفسياً لمساعدة الأطفال والعائلات على التعافي، لضمان تقديم مساعدة شاملة في هذه الأوقات الصعبة.