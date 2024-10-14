الامارات | الحالة الجوية في الدولة خلال الفترة من الغد وحتى الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح المركز الوطني للأرصاد أنه نتيجة لتحرك المنخفض الجوي في بحر العرب باتجاه سلطنة عمان سوف تتأثر الدولة بامتداد هذا المنخفض الجوي السطحي والعلوي يصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

وأضاف أن الطقس من يوم الثلاثاء إلى الجمعة ستزداد فيه كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات مع البرق والرعد أحياناً وقد تسقط بعض حبات البرد على مناطق محدودة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.