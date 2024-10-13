الامارات | توقعات بسقوط أمطار

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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 25 وقد تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.
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