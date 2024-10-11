الامارات | هل منع رؤية المحضون يسقط حضانته؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

أنا امرأة مطلقة، وقد رزقت من زوجي بأربعة من الأبناء، وحصلت على حضانة بناتي الثلاث، فميا بقيت حضانة الولد مع طليقي، لكني منعني من رؤيته وقام بتسفيره إلى بلدنا، للعيش مع جده، من دون رعاية مني أو منه، وسؤالي هل يحق لي رفع قضية اسقاط الحضانة عنه؟ علما أنه طليقي يعمل ويقيم في الدولة.

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

يحق للأم طلب اسقاط الحضانة عن الأب طالما حال بينها وبين رؤية الولد عن طريق تسفيره وتركه ببلده الأم، إذ يعتبر ذلك تنازل منه عن الحضانة للغير بالمخالفة للحكم، وحال صدور حكم بذلك عليه احضار الولد وإلا يمكنك تقديم بلاغ جزائي لامتناعه عن تسليم المحضون لمن له الحق في استلامه وحضانته وفقاً لنص المادة 380 من قانون الجرائم والعقوبات وعقوبة هذه الجريمة الحبس أو الغرامة (الحبس بدون حد أدنى أو أقصى، والغرامة كذلك

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