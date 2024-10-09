الامارات | "أبوظبي للتنقُّل" يباشر العمليات التشغيلية لـ "ترخيص السائقين والمركبات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشر مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالعمليات التشغيلية الخاصة بتقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات للمتعاملين، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل، وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي وِفقَ أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقال المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل» عبدالله المرزوقي،: إنَّ ضمان استمرارية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات بجودة عالية، مع تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، يمثِّل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة».

وأكَّد أن تقديم هذه الخدمات لن يؤثِّر بأي شكل في تجربة المتعاملين أو الالتزامات مع الشركاء، مضيفا «إنَّ خدمات ترخيص السائقين والمركبات ستظلُّ متاحة في جميع مراكز تقديم خدمات الترخيص الحالية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وستُتاح هذه الخدمات عبر المنصات الرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الذكية، إضافةً إلى مراكز الاتصال».

وتهدف عملية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات في مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل» إلى إرساء منظومة خدمات موحَّدة وذكية ومتكاملة، لجميع عمليات ترخيص السائقين والمركبات في أبوظبي، بما يتماشى مع تطلُّعات القيادة الرشيدة لتعزيز المسار التنموي في الإمارة، ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي عبر مختلف قطاعاته وخدماته، حيث يدعم هذا التوجه مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بقطاع النقل في أبوظبي.