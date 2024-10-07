الامارات | محمد بن راشد يطلق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الذي يضم مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء بمنطقة المرموم في دبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال سموه: «الإخوة والأخوات.. نطلق اليوم برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات.. وذلك ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم.. البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) هدفه مواصلة إرث زايد رحمه الله ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة».

وأكد سموه أن «البرنامج الوطني هدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت.. وفي أجيالنا الجديدة».

كما قال سموه إن برنامج «ازرع الإمارات»، «هدفه رفع أمننا الغذائي.. وتطوير تقنياتنا الزراعية.. وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في بلادنا لضمان استدامتها.. وضمن هذا البرنامج اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المركز الزراعي الوطني.. والذي سيكون محركاً رئيسياً لهذا القطاع خلال الفترة القادمة.. عبر دعم القطاع فنياً وتقنياً.. وبناء شراكات.. وتأسيس مبادرات ومؤسسات.. ودعم المنتجات».

وأضاف سموه أن «زراعة الإمارات هي وصية زايد.. وهي ضمان وأمان.. وهي استدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة وترابها الذي نعشقه.. وندعو الجميع للمشاركة في هذا المشروع الوطني عبر الأفكار والمشاريع والمبادرات ونشر ثقافة الزراعة وغرس بذرة اليوم ستنعم بها الأجيال القادمة بإذن الله».

من جانب آخر، يأتي البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» كداعم لتوجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، ويستهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية. كما يدعم البرنامج «عام الاستدامة 2024»، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.

ويشارك في البرنامج الوطني الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفرق البلديات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع. ويشمل تنفيذ حملات وفعاليات ومعارض وطنية وأسواق موسمية لعرض وتسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية تحت هوية موحدة، وبرامج تطوعية ومسابقات للطلاب وللجمهور، وإطلاق حملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار السياحة الخضراء، وبرامج وخدمات استشارية وتخصصية للمزارعين والقطاع الخاص، وإقامة فعاليات تُشجع على ممارسات وأنظمة الزراعة الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وبرامج تمويلية للمشاريع المبتكرة كالتي تركز على رفع إنتاجية المحاصيل وجودة المنتجات وتخفيض التكاليف والهدر، وإطلاق شراكات مع القطاع الخاص. كما يسهم البرنامج في تحقيق رؤية الإمارات في تمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة للحصول على غذاء صحي وآمن وكافٍ ذي قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة صحية وبأسعار في متناول كل شرائح المجتمع في جميع الأوقات.

ويعتبر المركز الزراعي الوطني إحدى مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، وهو يختص بإعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته، بما يدعم تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتقديم المنح والبرامج التمويلية لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة شاملاً مشاريع تعزيز الإنتاجية والجودة وتحسين سلسلة الإمداد وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتقليل الفقد في المنتجات الزراعية وتحسين عمليات تسويق المنتج الزراعي المحلي وغيرها من المشاريع ذات القيمة المضافة للدولة.

وتتمثل أهم مستهدفات المركز على مدى السنوات الخمس المقبلة (2025-2030) في زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخياً إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%، وزيادة العاملين في القطاع الزراعي بنسبة 15%، إضافة إلى رفع استخدام المنتج المحلّي في قطاع المطاعم والفنادق في الدولة بنسبة 25%، وحصول 85% من المزارع المحلية على ختم تصنيف الجودة.

كما يشمل أبرز اختصاصات المركز تطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، إضافة إلى تطوير وتنفيذ المبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها، وتطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعم المزارعين في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم وغيرها من المجالات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وسيعمل المركز على تنظيم الفعاليات والملتقيات والحملات الوطنية والدولية لدعم وتسويق المنتجات الزراعية المحلية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال التنمية الزراعية المستدامة، ودعم مشاريع البحوث والدراسات التطبيقية الهادفة لرفع كفاءة وإنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي في الدولة، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الصناعة والغذاء والمطاعم والفنادق وغيرها، لتشجيع استهلاك المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسيتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، وتطوير وتنفيذ برامج استثمارية ذات عوائد مستدامة تُسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المركز على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقد الشراكات لإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والمنظمات المحلية.

أبرز مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»:

• إنشاء المركز الزراعي الوطني.

• توفير خدمات دعم استشارية وتدريبية تخصصية للمزارعين والقطاع الخاص.

• تقديم منح وبرامج تمويلية للمشاريع المبتكرة ولتعزيز أنظمة الزراعة الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة.

• تنظيم حملات وفعاليات ومعارض زراعية وطنية لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المحلية.

• إطلاق حملة السياحة في مزارعنا.

• إطلاق حملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار «السياحة الخضراء».

• مبادرات وبرامج توعوية وتطوعية زراعية ومسابقات لطلاب المدارس والمؤسسات والجمهور.

• برنامج لتعزيز إرث الشيخ زايد في مجال الزراعة.

محمد بن راشد:

• الإخوة والأخوات.. نطلق اليوم برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات، وذلك ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم.. البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» هدفه مواصلة إرث زايد رحمه الله ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة.. البرنامج الوطني هدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت.. وفي أجيالنا الجديدة.

• زراعة الإمارات هي وصية زايد.. وهي ضمان وأمان.. وهي استدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة وترابها الذي نعشقه.. وندعو الجميع للمشاركة في هذا المشروع الوطني عبر الأفكار والمشاريع والمبادرات، ونشر ثقافة الزراعة وغرس بذرة اليوم ستنعم بها الأجيال القادمة بإذن الله.

مكافحة تمويل التنظيمات غير المشروعة

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وستعمل اللجنة على تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المالية، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بهذا الشأن، إضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، وتسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها، وتقييم فاعلية نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وسام الإمارات للثقافة والإبداع

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن المبادرة الوطنية التقديرية للثقافة والإبداع، ورفع مستوى التقدير من ميدالية الإمارات للثقافة والإبداع إلى وسام الإمارات للثقافة والإبداع، حيث تهدف المبادرة إلى تنمية ودعم العمل الثقافي والإبداعي، ورفع مكانة وقيمة المبدعين والمساهمين على المستويين المحلي والعالمي من خلال تقديرهم، وتشجيع الأجيال الناشئة على تبني العمل الثقافي والإبداعي وتعزيز رأس المال البشري، وجودة الحياة الثقافية، وترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة الثقافية والإبداعية، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية للدولة إقليمياً وعالمياً.

المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي في الدولة

اطلع مجلس الوزراء على مستجدات مشروع المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي في الدولة. ويهدف المشروع إلى تحديد المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي في الإمارات بناءً على المعايير العالمية، وتطوير خرائط جغرافية لحدود المناطق المهمة للتنوّع البيولوجي.

وتم تحديد تسعة مواقع رئيسة للتنوّع البيولوجي في الدولة، نشرت على قاعدة البيانات العالمية للمواقع الرئيسة للتنوّع البيولوجي، وهي: محمية المها العربي في أم الزمول بأبوظبي، ومحمية مروح البحرية بأبوظبي، ومحمية الياسات البحرية، وصحراء المرموم بدبي، ومحمية دبي الصحراوية، ووادي الحلو بالشارقة، خورفكان، وجزيرة القرش بالشارقة، ووادي البيح برأس الخيمة، وجزيرة السينية وخور البيضاء بأم القيوين. كما تم تحديد موقعين للتنوّع البيولوجي للغزال العربي، وهما غزال الرمال العربي والمها العربي (أول المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي لهذه الثدييات في العالم)، إضافة إلى موقعين للتنوّع البيولوجي لأبقار البحر (أول المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي لها في الشرق الأوسط)، وثلاثة مواقع مهمة للتنوّع البيولوجي العالمية لثلاثة أنواع مستوطنة من الوزغ.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في رفع مؤشرات تنافسية الدولة عبر تحسين مؤشر نسبة المساحة المحمية من المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي من 37.59% إلى 98.13%، وتحسين مؤشر نسبة المساحة البحرية المحمية من المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي من 48.61% إلى 98.17%، إضافة إلى تحسين مؤشر نسبة المساحة البرية المحمية من المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي من 51.55% إلى 98.08%.