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الامارات | آل باتشينو: نبضي توقف دقائق والجميع اعتقد أنني مت

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أكتوبر 2024

كشف الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو أنه كاد يموت في عام 2020، إثر إصابته بفيروس «»، قائلاً إنه «لم يكن لديه نبض» عدة دقائق.

 

وتحدث آل باتشينو (84 عاماً) لصحيفة «نيويورك تايمز» عن تجربته مع الفيروس الذي أصيب به في عام 2020، قبل توفر اللقاحات.

 

وقال الممثل إنه «لم يكن على ما يرام تماماً» وإنه أصيب بالحمى والجفاف قبل أن يفقد وعيه فجأة.

 

وأضاف: «بعد ذلك، وصلت سيارة الإسعاف واستيقظت، لأجد فريقاً طبياً يقف حولي مرتدياً ملابس واقية، بدت وكأنها من الفضاء الخارجي. وسمعتهم يقولون: (لقد عاد. إنه هنا)، لأعلم بعدها أن نبضي توقف دقائق».

 

وتحدث الممثل الأميركي في الأمر مع مجلة «بيبول» أيضاً، قائلاً إن الجميع «اعتقد أنه مات» بعد توقف نبضه.

 

ولفت إلى أن هذه التجربة دفعته إلى التأمل في وجوده ومعنى حياته.

 

ودخل آل باتشينو تاريخ السينما مع تأديته أدواراً في أفلام «ذي غادفاذر»، و«سكارفايس»، و«هيت»، ونال جائزة «أوسكار» عن فيلم «سنت أوف إيه وومان» عام 1992.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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